ميشيل أوباما تحذر من عواقب فوز ترامب على المرأة

حذرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، من أن حقوق المرأة قد تكون في خطر في حال فاز المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، بفترة ولاية ثانية. وقالت خلال فعالية بولاية ميشيغان إلى جانب المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، إن النساء يجب ألا يتحمّلن تداعيات الإحباطات من الرجال الذين سيصوتون لمصلحة ترامب. وقالت أوباما للناخب: «إذا لم ننجح في هذه الانتخابات، فإن زوجتك وابنتك وأمك.. نحن كنساء، سنصبح أضراراً جانبية لغضبك».

وتحدثت أوباما عن مدى تسبب القيود الجديدة في إجبار بعض النساء على السفر عبر حدود الولاية، لمجرد الحصول على الرعاية الطبية الأساسية. وقالت: «نحن أكثر من مجرد أوعية لإنجاب الأطفال».