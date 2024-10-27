الصين.. خط إنتاج «ذكي» للأقمار الاصطناعية التجارية

أطلق مجمع صناعي بمدينة «تشوتشو» بوسط الصين، خط إنتاج ذكياً قادراً على تصنيع أكثر من 150 قمراً اصطناعياً تجارياً صغيراً سنوياً، يراوح وزن كل منها بين 50 و500 كيلوغرام.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أنه من المتوقع أن يعزز خط الإنتاج الجديد في مقاطعة «هونان»، المملوك لشركة «هونان» الخاصة لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية المحدودة، صناعة الأقمار الاصطناعية التجارية في البلاد. وقالت الشركة إنها بدأت بالفعل تلقي طلبات للحصول على الأقمار الاصطناعية، وإنها ستبدأ الإنتاج فور إطلاق الخط.