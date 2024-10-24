مقتل 23 شخصاً جراء "ترامي" في الفلبين

لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم اليوم في شمال شرق الفلبين، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق ناجمة عن العاصفة الاستوائية "ترامي"، ما دفع السلطات للإسراع باستخدام زوارق بخارية لإنقاذ قرويين محاصرين، بعضهم على الأسطح.

وأغلقت الحكومة مدارس ومكاتب، باستثناء تلك المطلوبة بشكل عاجل للاستجابة للكوارث، لليوم الثاني في جزيرة لوزون الرئيسية بأكملها لحماية ملايين الأشخاص بعد أن ضربت "ترامي" مقاطعة إيزابيلا شمال شرق البلاد بعد منتصف الليل.

وهبت العاصفة فوق بلدة أجوينالدو في مقاطعة إيفوجاو الجبلية بعد فجر اليوم مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 95 كم/ساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 160 كم/ساعة.