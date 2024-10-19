عقوبات أميركية على شركتين صينيتين بسبب «مُسيّرة»

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف شركتين صينيتين مرتبطتين بإنتاج طائرات بدون طيار، تستخدمها روسيا في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن هذه العقوبات هي الأولى ضد كيانات صينية «تطور وتنتج أنظمة أسلحة كاملة، بالشراكة مع شركات روسية». وتتعلق هذه القرارات بما مجموعه ثلاث شركات (اثنتان في الصين وواحدة في روسيا، وبمواطن روسي واحد)، لمشاركتها في تطوير مسيّرة هجومية بعيدة المدى وصنعها.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه المسيّرة صممها خبراء في الصين، وصُنعت في مصانع صينية، بالتعاون مع شركات دفاعية روسية.