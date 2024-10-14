إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة على الكنديين للسفر إلى مصر بدءا من ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة حاليا على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، فضلا عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدم والحصول على التأشيرة إلكترونيا(إي-فيزا).

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إنه من المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات إعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.

ويأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافق عليه خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيرته الكندية ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفق السياحة، فضلا عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلدين، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المطبقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلدين، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر.