كندا.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق ضخم في قاعدة عسكرية بمقاطعة ألبرتا

أسفر حادث في قاعدة "وينرايت" العسكرية بمقاطعة ألبرتا الكندية عن سقوط قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق ضخم امتد إلى خارج سياج القاعدة متأثراً بالرياح القوية.

وأعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي عن وقوع الضحايا دون تقديم أرقام دقيقة، واصفاً الوضع بالنشط والحساس للغاية، وأشار إلى مشاركة الشرطة الراكبة الكندية الملكية في التحقيقات وسط تنسيق مستمر مع السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية.

وعبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، عن تضامنهما الكامل مع العسكريين المتضررين، في حين تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران دون صدور أي أوامر إخلاء للسكان حتى الآن.

وتعد قاعدة "وينرايت"، الواقعة جنوب شرق إدمونتون، من أبرز مراكز التدريب والمحاكاة القتالية ازدحاماً في كندا، فيما يتزامن هذا الحادث مع اقتراب موعد تصويت مقرر في المقاطعة قد يمهد لبدء عملية تسعى لاستقلال ألبرتا عن كندا.