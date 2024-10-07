روسيا تستهدف كييف وأوديسا في أحدث هجوم

قال مسؤولون أوكرانيون أمس، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيّرة، الليلة قبل الماضية، على العاصمة الأوكرانية كييف، والبنية التحتية لميناء أوديسا على البحر الأسود. وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية أن شخصاً واحداً أُصيب، فيما لحقت أضرار بمستودعات وشاحنات بضائع في أوديسا، بسبب الهجوم الذي أبقى معظم أنحاء البلاد في حالة تأهب لساعات عدة. وقال سلاح الجو الأوكراني، إن الجيش أسقط 56 طائرة مسيّرة من أصل 87 أطلقتها روسيا فوق مناطق مختلفة من البلاد. وأضاف أن 25 طائرة أخرى «فُقدت»، بسبب التشويش الإلكتروني. وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيّرة التي كانت تستهدف العاصمة.