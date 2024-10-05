ليتوانيا توافق على نشر 5000 جندي ألماني

صدقت ليتوانيا أول من أمس، على اتفاق مشترك مع ألمانيا لنشر لواء مُعدٍّ للقتال في الدولة البلقانية العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد تصويت جميع النواب الحاضرين البالغ عددهم 88 نائباً لصالح الخطة.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في برلين في 13 سبتمبر، على نشر قوات ألمانية وموظفين مدنيين من الجيش الألماني في ليتوانيا.

وقررت ألمانيا نشر لواء قتالي يضم 5 آلاف جندي بشكل دائم في ليتوانيا، في استجابة لتغيرات الوضع الأمني في أوروبا، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يكون هذا اللواء جاهزاً للانتشار بحلول عام 2027.