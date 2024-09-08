انسحاب رجال الإطفاء بعد خروج حرائق الغابات عن السيطرة في كولومبيا البريطانية.. فيديو

اشتد الصراع ضد حرائق الغابات في وسط كولومبيا البريطانية في كندا أول من أمس الجمعة، وفقًا للمسؤولين.

وتقول خدمة مكافحة الحرائق في كولومبيا البريطانية إن حرائق بحيرة سابينا وجبل ويلز المشتعلة جنوب بحيرة بيرنز خرجت عن السيطرة تماما.

وقالت الخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "عندما يكون سلوك الحرائق مثل هذا، فإن سلامة رجال الإطفاء هي الأولوية القصوى".

وأضاف: "تم نقل الطواقم إلى مناطق آمنة لإعادة تقييم الأهداف، استمرت موارد الطيران في الاستجابة بدعم من دلاء الهليكوبتر".

ويعتبر كلا الحريقين خارج نطاق السيطرة، وأصدرت المنطقة الإقليمية بولكلي-نيشاكو تنبيه إخلاء جديد للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من بحيرة أوتسا يوم الجمعة.

وقالت هيئة إطفاء الحرائق في بريتش كولومبيا إن الحرائق لا تزال مشتعلة جنوب بحيرة أوتسا، وتمركزت أطقم حماية الهياكل على الجانب الشمالي المأهول بالسكان من البحيرة للاستجابة لأي اكتشافات خلال الليل.

ووفقًا لموقع خدمة إطفاء الغابات على الإنترنت، كان هناك 115 رجل إطفاء و10 خبراء في تقييم الأشجار الخطرة وسبع طائرات هليكوبتر و14 قطعة من المعدات الثقيلة يستجيبون لحريق بحيرة سابينا اعتبارًا من يوم أمس السبت.