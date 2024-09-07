ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار " ياغي" إلى 4 قتلى و 95 مصابا جنوبي الصين

ارتفعت حصيلة إعصار "ياغي" الذي ضرب جنوبي الصين إلى 4 قتلى و 95 مصابا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن السلطات المختصة قولها إن إعصار "ياغي" المدمر الذي ضرب أمس مقاطعتي هاينان و قوانغدونغ وتسبب بإجلاء مئات الآلاف خلف أيضا دمارا كبيرا بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين اليم تحذيرا باللون الأحمر وهو أعلى مستوى للتحذير في مواجهة إعصار "ياغي" وتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من يوننان وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ وهاينان بعد ظهر اليوم وحتى بعد ظهر الغد.