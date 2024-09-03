الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، محددا موعد الصلاة عليها.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 1446/3/1هــ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.