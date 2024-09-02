مصر تؤكد رفضها القاطع للوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح

جددت مصر تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، جنوبي قطاع غزة بشكل قاطع.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الإثنين، قوله :" إن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة".

وأكد المصدر أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أنها تسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.

