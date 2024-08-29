إعصار قوي يصل إلى اليابسة في جنوب غرب اليابان

ضرب الإعصار القوي "شانشان" اليابسة في جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان، اليوم الخميس، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية قد تدمر بعض المنازل، وفقا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأصدرت الوكالة تحذيرا خاصا نادرا من الإعصار لمعظم أجزاء محافظة كاجوشيما، داعية السكان في المناطق المتضررة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

كما نصحت الوكالة مشغلي وسائل النقل العام باتخاذ الاحتياطات اللازمة.