مخاوف من وصول إعصار قوي لغرب اليابان.. اليوم

قالت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم، إنه من المتوقع أن يتوجه إعصار قوي يضرب منطقة "امامي" بجنوب غرب اليابان إلى غرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل توقف حركة قطار الطلقة واحتمالات إلغاء المزيد من الرحلات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الوتيرة البطيئة لإعصار شانشان يمكن أن تسبب اضطرابات ممتدة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اليابانية هطول أمطار غزيرة على منطقة واسعة تضم "امامي" وساحل المحيط الهاديء الغربي والشرقي لليابان.

وحثت الهيئة المواطنين على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة و فيضان الأنهار.

وقد تسبب هطول أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء في تعليق بعض خدمات قطار الطلقة بين محطات طوكيو وشين-أوساكا في الصباح.