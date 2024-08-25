مقتل 35 شخصا في حادثي حافلة منفصلين في باكستان

قتل 35 شخصا على الأقل في حادثي حافلة منفصلين في باكستان، اليوم، حسب مسؤول صحي.

وفي الحادث الأول لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم عندما هوت حافلة كانوا على متنها في واد قرب بلدة أزاد باتان عند الحدود بين البنجاب وكشمير.

وأكد سامينا خان، الذي يترأس مستشفى تيسيل في بلدة كاهوتا، لوكالة الصحافة الفرنسية انتشال 23 جثة من موقع الحادث.

وفي حادث آخر، قتل 12 شخصا عندما هوت حافلتهم في واد على طريق مكران الساحلي في بلوشستان.