تحذيرات من تعرض اليابان لإعصار قوى بداية الأسبوع

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم تحذيرات جديدا من اقتراب إعصار قوي من غرب وشرق اليابان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مما قد يؤدي إلى تعليق خدمات القطارات السريعة في العديد من المناطق كإجراء احترازي.

وحسب وسائل الإعلام اليابانية فإن كالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من حدوث البرق والرياح والبرد والأمطار الغزيرة خلال اليوم وغدا الأحد قبل وصول العاصفة الاستوائية.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل متكرر على طوكيو والمناطق المحيطة بها في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى غمر الطرق وأثر على خدمات القطارات.

يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها تعرضت لإعصار أمبيل القوى الأسبوع الماضي مما أدى إلى تعطل حركة القطارات السريعة وإلغاء مئات الرحلات الجوية الدولية والمحلية.