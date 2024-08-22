تسجيل زلزال بقوة 3.5 درجة شمال شرقي الكويت

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مساء أمس، زلزالا بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر في شمال شرقي الكويت.

وقالت الشبكة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم إن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و46 دقيقة مساء أمس، (بتوقيت الكويت) على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضحت الشبكة أنها رصدت عند الساعة السادسة و33 دقيقة من هذا المساء زلزالا ارتداديا في نفس الموقع بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر وعلى نفس العمق.