اليونان تواجه مخاطر من نشوب حرائق غابات

أعلنت اليونان حالة تأهب تحسباً لحرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة في البر الرئيس إلى 42 درجة مئوية، أمس الجمعة، وبلوغ الرياح قوة العاصفة في أجزاء من بحر إيجه.

وهناك مخاطر واسعة من نشوب حرائق في أثينا ومنطقة «آتيكا» المحيطة بها، بالإضافة إلى بيلوبونيز وبعض الجزر، بما في ذلك كريت وإيفيا. وتم إخماد حريق ضخم عند ضواحي العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن مازال هناك 29 حريق غابات خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة والنصف مساء أول من أمس الخميس، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الجمعة. وشهدت اليونان ومنطقة البلقان موجات حر وحرائق غابات هذا الصيف.