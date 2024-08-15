8 هزات أرضية تضرب سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم، أن محطات الرصد الزلزالي سجلت 8 هزات أرضية ضعيفة الشدة في عدد من المحافظات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن المركز، أن الهزات تراوحت شداتها بين 1.4 و 3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و 28 كم و 29 كم، وفي لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً هزتين الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 46 كم والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية".