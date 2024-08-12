الفلبين تشجب تدخلاً صينياً حيال إحدى مقاتلاتها

وصف الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس جونيور تصرف القوات الجوية الصينية تجاه طائرة فلبينية تقوم بدورية في منطقة بحر الصين الجنوبي، بأنه «غير مبرر وغير قانوني وطائش». وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن الجيش الفلبيني قال إن طائرة تابعة للجيش الصيني أسقطت مجسمات مضيئة، وقامت بحركات خطرة أثناء قيام طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية بدورية فوق منطقة سكاربورو شول يوم الثامن من أغسطس الجاري. ووقع الحادث في الوقت الذي تحاول فيه الدولتان تخفيف التوترات البحرية. وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، أن الصين اعترضت الطائرة الفلبينية «بصورة احترافية ووفقاً للقانون»، بعد تدخلها «غير القانوني».