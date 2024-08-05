أشعة ليزر روسية تحجب الرؤية عن الأقمار الصناعية

كشف أليكسي بيتروفنشرت خبير في أكاديمية "بطرس الأكبر" العسكرية فى رسويا عن منظومة ليزرتحجب رؤية الأقمار الصناعية عن مواقع ومسارات القوات الاستراتيجية الروسية المتحركة، وذلك عبر بث أشعة ليزر قوية، حسب موقع روسيا اليوم.

ونقلت مجلة "أرميسكي سبورنيك" عن الخبير أليكسي قوله :" إن منظومة "بيريسفيت" الليزرية مخصصة لحماية المواقع الإستراتيجية وقوات الصواريخ الإستراتيجية النووية العابرة للقارات وحجبها عن الأقمار الصناعية للعدو المفترض"، موضحاً أن "بيريسفيت" قادرة على الوصول إلى الأهداف

الفضائية على ارتفاعات تتراوح بين 200 و1100 كم، وفي نطاق 360 درجة أفقاً و21 إلى 155 درجة عمودياً، وحماية منطقة قطرها 180 كيلومتراً.