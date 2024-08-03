تقرير بريطاني.. الموساد "جند عملاء إيرانيين" لوضع قنابل بمقر هنية

كشف تقرير صحفي بريطاني أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" قام بتجنيد عملاء إيرانيين لزراعة عبوات ناسفة في 3 غرف بدار الضيافة التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان يقيم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ثم تم تفجيرها عن بعد من الخارج.

وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إنها "علمت" أن الموساد قام بتجنيد عملاء أمن إيرانيين لوضع متفجرات في 3 غرف منفصلة في المبنى الذي أقام فيه إسماعيل هنية.

ووفقاً للصحيفة، فقد كانت الخطة الأصلية تتمثل في اغتيال إسماعيل هنية في مايو عندما حضر جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال مسؤولان إيرانيان، لصحيفة التلغراف، إن العملية لم تمض قدمًا بسبب الحشود الكبيرة داخل المبنى واحتمال فشلها.

بدلاً من ذلك، وضع العميلان عبوات ناسفة في 3 غرف في دار الضيافة في شمال طهران حيث قد يقيم هنية.

وشوهد العميلان يتحركان خلسة أثناء دخولهما وخروجهما من غرف متعددة في غضون دقائق، وفقًا للمسؤولين الذين لديهم لقطات من كاميرات المراقبة للمبنى.

ويقال إن العملاء تسللوا إلى خارج البلاد لكن لديهم مصدرًا لا يزال في إيران. وفي الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء، فجّروا المتفجرات من الخارج في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية.

أدى الانفجار إلى مقتل هنية، الذي كان في طهران لحضور تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني لصحيفة التلغراف من طهران، في إشارة إلى وحدة الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن سلامة كبار المسؤولين: "إنهم الآن على يقين من أن الموساد جند عملاء من وحدة حماية أنصار المهدي".

وقال: "بعد مزيد من التحقيق، اكتشفوا أجهزة متفجرة إضافية في غرفتين أخريين".

وقال مسؤول ثانٍ في القوات العسكرية النخبوية للحرس الثوري الإيراني لصحيفة التلغراف: "هذا إذلال لإيران وخرق أمني كبير".

وأضاف المسؤول إنه تم تشكيل مجموعة عمل للتوصل إلى أفكار لتصوير الاغتيال على أنه ليس خرقا أمنيا.

وتابع "لا يزال السؤال مطروحًا للجميع حول كيفية حدوث ذلك، لا أستطيع فهمه.. لا بد أن يكون هناك شيء أعلى في التسلسل الهرمي لا يعرفه أحد".

وكشف المسؤول الأول، الذي تحدث إلى صحيفة التلغراف، أن هناك الآن لعبة إلقاء اللوم الداخلية تسيطر على الحرس الثوري الإيراني، حيث تتهم قطاعات مختلفة بعضها البعض بالفشل.

وقال إن قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني كان يستدعي الناس لطردهم واعتقالهم وربما إعدامهم، مضيفا "لقد أذل الاختراق الجميع".

وأوضح المسؤول أن المرشد الإيراني علي خامنئي استدعى جميع القادة عدة مرات على مدار اليومين الماضيين، ويريد إجابات.

وتابع قائلا "بالنسبة له، فإن معالجة الاختراق الأمني أصبحت الآن أكثر أهمية من السعي للانتقام".

يقوم الحرس الثوري الإيراني حاليًا بتقييم خياراته للانتقام، مع اعتبار الضربة المباشرة على تل أبيب كاعتبار أساسي، والتي ستشمل حزب الله اللبناني ووكلاء إيرانيين آخرين، كما فهمت صحيفة التلغراف.

لقد أدى اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية إلى تكثيف المخاوف بشأن مدى نفوذ إسرائيل ونفوذها داخل إيران.

أعرب علي يونسي، وزير الاستخبارات الإيراني السابق، عن مخاوفه في مقابلة أجريت معه عام 2020، قائلاً: "يجب أن يشعر جميع مسؤولي الجمهورية (الإيرانية) بالقلق بشأن حياتهم".

وقال: "إذا لم تستهدف إسرائيل بعد السلطات السياسية في الجمهورية الإسلامية، فذلك لأنه لم يختر القيام بذلك".