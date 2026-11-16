البحرين.. أحكام بالسجن تصل إلى المؤبد لمتهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم، حكمها في القضية المُقيدة بشأن تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم مائة ألف دينار، فضلًا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وأشار المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في تلك القضية على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن جمعهم أموالًا لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع جمهورية إيران والحرس الثوري الإيراني الإرهابي بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر بما سمّي بولاية الفقيه الرامي إلى التبعية السياسية التامة للنظام الإيراني القائم والداعي إلى الولاء له دون الوطن ونظمه الأساسية، وذلك من خلال الهيمنة على دور العبادة وما ينسبونه لحكمها واستغلالها في نشر ذلك الفكر لتقويض الانتماء الوطني، فضلًا عن التغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر مفهوم الولاء إلى النظام الإيراني وعناصره، وكذا العمل على تسييس خطب رجال الدين والرواديد في هذا الاتجاه وفي التحريض ضد نظام الحكم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له ودعم الأعمال التخريبية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، مع التضييق في المقابل على المعارضين لمنهج بما سمّي بولاية الفقيه، وتشويه سمعتهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً إلى حد تهديدهم باستخدام العنف ضدهم.

فيما أوضح المحامي العام أن النيابة العامة قد استندت في الإتهام إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة من واقع التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وما تضمنته المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين وما ضبط لديهم من مبالغ مالية بعملة الدينار البحريني وعملات مختلفة تناهز جملتها 935 ألف دينار، وما ثبت من جمع المتهمين أموال بدون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة الإرهابي.