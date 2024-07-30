الصين .. إجلاء 312 ألف شخص وتضرر 766 في فوجيان إثر إعصار "غايمي"

أجلت السلطات الصينية 312700 شخصا فيما تضرر 766900 شخصا من سكان مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين جراء الإعصار "غايمي" الذى أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 1.6 مليار يوان (حوالي 224.35 مليون دولار أمريكي) دون تلقي أي تقارير عن وقوع ضحايا وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وتسبب الإعصار الذي يعد الثالث هذا العام في هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من فوجيان، حيث تعرض 17 نهراً لفيضانات في الفترة من يوم الخميس إلى يوم الأحد الماضيين.