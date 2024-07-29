حملة كامالا هاريس تجمع 200 مليون دولار في أسبوع

قالت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس، إنها جمعت 200 مليون دولار وسجلت 170 ألف متطوع جديد خلال أسبوع منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة. وأنهى الرئيس جو بايدن مساعيه للترشح لفترة جديدة يوم الأحد الماضي، وأيد ترشح هاريس لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. وقال روب فلاهيرتي نائب مدير حملة هاريس على موقع إكس «خلال أسبوع من بدء حملتنا جمعت هاريس 200 مليون دولار. 66% من المبلغ من متبرعين جدد. وسجلنا 170 ألف متطوع جديد». وحصلت هاريس على دعم أغلبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وهو ما يضمن على الأرجح إعلانها مرشحة الحزب للرئاسة الشهر المقبل.