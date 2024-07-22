الفلبين تعتزم إمداد سفينتها في بحر الصين الجنوبي

قال مسؤولون أمنيون في مانيلا، أمس، إن الفلبين ستُعيد إمداد سفينة تابعة للبحرية راسية في بحر الصين الجنوبي بالطعام والمؤن بنفسها، على الرغم من عرض الولايات المتحدة المساعدة. وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة «ستفعل ما يلزم» لضمان تمكّن حليفتها المرتبطة معها بمعاهدة دفاع، من إعادة تزويد السفينة «سييرا مادري» في منطقة سكند توماس شول بالإمدادات.

وعمدت مانيلا إلى إرساء السفينة التابعة للبحرية على الشاطئ في عام 1999 لتعزيز مطالباتها بالمياه المتنازع عليها، لتبقى السفينة في موقعها منذ ذلك الحين مع عدد قليل من البحارة.