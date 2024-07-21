اليمن.. 5 قتلى و87 جريحًا بغارات إسرائيلية على الحديدة

قالت مصادر طبية إن الغارات الإسرائيلية على الحديدة خلفت 5 قتلى و87 جريحًا.

وأضافت المصادر أن عدد القتلى في البداية كان اثنين وارتفع إلى ثلاثة، والآن وصل إلى خمسة قتلى، والعدد مرشح للزيادة في ظل إصابة العاملين هناك بحروق واسعة في أجسادهم.

وبحسب تلك المصادر، فإن معظم القتلى من موظفي القسم البحري والمختبرات في المنشآت المستهدفة، فيما لا يزال عدد من العاملين في الميناء في عداد المفقودين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، استهداف مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الحديدة في اليمن.

وقال الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردًا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طوال الأشهر الأخيرة".

وأضاف أنه "لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه".

وقد أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35.

ونقل موقع "أكيسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهجوم على اليمن عمل إسرائيلي خالص".