ترامب: سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ أميركا

تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ليل السبت/الأحد، بإنهاء سياسة الحدود المفتوحة لأنها "تزيد الضرائب على الأميركيين". مؤكدًا أن إدارته ستبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان، "سنبدأ أكبر حملة ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ بلادنا حتى أكبر من الحملة التي قادها الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور"،.

وأضاف أن "المهاجرين غير الشرعيين يغزون بلادنا، وسنعمل على ضمان أمن الحدود بعد تعرضنا لهذا الغزو".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر المقبل، سيغلق الحدود الجنوبية لبلاده، ويضع حدا لتدفق المهاجرين من المكسيك.

يشار إلى أن ترامب مشهور بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين.

وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل ضخمة" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية.