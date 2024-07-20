بسبب هطول أمطار غزيرة.. 11 قتيلا في الصين جراء انهيار جسر

قتل 11 شخصا جراء انهيار جسر في شمال الصين وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية اليوم، في وقت يشهد جزء من البلاد أمطارا غزيرة.

وذكرت الوكالة أن جسر الطريق السريع انهار أمس نحو الساعة 20,40 (12,40 ت غ) "بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة" في شانغلو بمقاطعة شنشي.

وتقع شانغلو على بعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب بكين.

وبث التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" صورا للجسر المنهار جزئيا والذي يقع جزء منه في مياه أحد الأنهار، في وقت تتواصل صباح اليوم عمليات الإنقاذ.

ومنذ الثلاثاء تتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة.

وفي مقاطعة شنشي نفسها، تسببت أمطار غزيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي التي تقطنها حوالى 3,2 ملايين نسمة، وفقا لحصيلة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة.

ويشار إلى أن الصين تعاني ظروفا مناخية قاسية هذا الصيف، إذ تُسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض الأماكن ولا سيما في شمال البلاد، بينما يشهد الجنوب أمطارا وفيضانات.