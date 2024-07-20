استقالة قائد البحرية اليابانية على خلفية فضائح

تنحى قائد سلاح البحرية اليابانية، ريو ساكاي، عن منصبه أمس، وسط تزايد حالة انعدام الثقة العامة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، في أعقاب سلسلة من الفضائح الأخيرة تركزت على البحرية.

وتم تعيين رئيس أركان قوة الدفاع الذاتي البحرية، أكيرا سايتو، خلفاً لريو ساكاي، بعدما أعلنت الوزارة قبل أسبوع عن إجراءات تأديبية بحق 218 من أعضاء القوات، وموظفين بارزين، بسبب سوء التعامل مع المعلومات الحساسة، ضمن قضايا أخرى.

وتشمل الفضائح مشاركة معلومات سرية مع أفراد غير مصرح لهم بالاطلاع عليها، وحصول أفراد في البحرية على مخصصات لمهام لم يقوموا بها.