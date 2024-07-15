موسكو تدعو واشنطن إلى التصدي «لسياسات التحريض على الكراهية»

حثت روسيا الولايات المتحدة على التصدي «لسياسات التحريض على الكراهية ضد المعارضين السياسيين والدول والشعوب»، مستغلة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتنديد بالدعم الأميركي لأوكرانيا.

وفيما توجّهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إلى «هؤلاء الذين يصوتون في الولايات المتحدة لتزويد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بأسلحة»، نددت أيضاً بالدعم الأميركي لكييف التي تتهمها بالتحريض على «هجمات ضد الرئيس الروسي».