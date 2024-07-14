الحملة الانتخابية: دونالد ترامب بخير بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع في ولاية بنسلفانيا

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "بخير" بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب في بيان "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية. سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل".

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي، إن "حادثا" وقع خلال التجمع.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": ""نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بأمان. ويعتبر الحادث الآن تحقيقا نشطا للخدمة السرية وسيجري إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".