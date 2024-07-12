نيكي هايلي غير مرغوب فيها بمؤتمر الحزب الجمهوري

يبدو أن ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية، نيكي هايلي غير مرغوب فيها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، الثلاثاء الماضي، أن هايلي لن تحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقبل في ميلووكي.

وقال المتحدث باسم هايلي، وهو تشاني دينتون لصحيفة «بوليتيكو»، إن المرشحة الجمهورية للرئاسة التي فشلت أمام منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب «لم تتم دعوتها إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وهي لم تنزعج حيال ذلك»، وأضاف «يستحق ترامب المؤتمر الذي يريده. ولقد أوضحت أنها تصوّت له وتتمنى له الأفضل»

وعلى الرغم من الازدراء الذي لاقته، فإن هايلي ظلت على استعداد لتسليم مندوبيها البالغ عددهم 97 مندوباً إلى ترامب. ووصفت مؤتمر الترشيح الذي سيعقد الأسبوع المقبل، في بيان لوسائل الإعلام، الثلاثاء، بأنه «وقت لوحدة الجمهوريين»

وقالت هايلي في بيانها أيضاً «الرئيس جو بايدن غير ملائم من أجل فترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض، ونائبته كمالا هاريس ستكون بمثابة كارثة على الولايات المتحدة»، وأضافت «نحن بحاجة إلى رئيس يستطيع محاسبة أعدائنا، ويجلب الأمن إلى حدودنا، ويخفّض ديون الولايات المتحدة، ويعيد اقتصادنا إلى جادة الصواب» ورفض بايدن بشدة الانسحاب من السباق الرئاسي، على الرغم من الأداء الكارثي ضد ترامب في المناظرة الرئاسية الشهر الماضي.

وخلال موسم الانتخابات التمهيدية، حاولت هايلي تصوير نفسها على أنها البديل المعقول للرئيس السابق المثير للخلاف دائماً.

وقالت هايلي في مقابلة مع المذيع كريغ ميلفن من محطة «إن بي سي» في فبراير الماضي، «إن نسخة عام 2024 من ترامب كانت أكثر اضطراباً مما كانت عليه عندما كان في البيت الأبيض» وأضافت مشيرة إلى ترامب وبايدن «لا نريد هذين العجوزين في الترشيحات، لأننا نريد شخصاً يستطيع أن يقاتل، ويعمل من أجلنا»

وفي شهر مارس الماضي، اعترفت هايلي بأنها لا تملك طريقاً موثوقاً به للوصول إلى الرئاسة.

«هفنغتون بوست»