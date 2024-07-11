أميركا تعبر عن تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة

عبر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة (سي.إن.إن)، أمس، عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه من الممكن تضييق الفجوات بين الجانبين.

وردا على سؤال عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار قد أصبح قريبا، قال كيربي "نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في اتجاه جيد".

وتابع "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين. ونؤمن بأن هذه الفجوات يمكن تضييقها، وهذا ما يحاول بريت ماكجورك (المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط) ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز القيام به الآن".

وطرح الرئيس جو بايدن في أواخر مايو مقترحا مفصلا من ثلاث مراحل يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من غزة وإعادة إعمار القطاع.

ويعقد بيرنز وماكجورك اجتماعات في الشرق الأوسط مع مسؤولين من المنطقة لبحث التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.