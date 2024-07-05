فوز حزب العمال بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني

سيتمتع حزب العمال البريطاني بالغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت الخميس مع عودته إلى السلطة بعد حكم المحافظين لمدة 14 عاما وفق النتائج الجزئية.

قرابة الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش كان حزب العمال قد ضمن أكثر من 340 مقعدا أي أكثر من المقاعد ال326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.