مناورات مشتركة أميركية - كورية جنوبية

وصلت حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية، أمس، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة التهديدات الكورية الشمالية بشكل أفضل، بحسب ما أعلنت البحرية في سيؤول. ويأتي الإعلان بعد يوم من استدعاء كوريا الجنوبية السفير الروسي في سيؤول للاحتجاج على اتفاقية دفاعية وقّعها الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ هذا الأسبوع، وتعهدا من خلالها بمساعدة بعضهما بعضاً في حالة تعرض أي منهما لهجوم. وقالت البحرية إن «حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية تيودور روزفلت (..) وصلت إلى قاعدة بوسان البحرية صباح 22 يونيو». وأضافت أن وصولها «يُظهر الموقف الدفاعي القوي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».