عقوبات صينية على شركة أسلحة لتعاونها مع تايوان

أعلنت الصين، أمس، حظر عدد من وحدات شركة لوكهيد مارتن الأميركية مصنعة الطائرات، وثلاثة من مديريها التنفيذيين، بعد صفقات أسلحة أبرمتها الشركة مع تايوان. وقال بيان الخارجية الصينية، إن تعاون الشركة مع تايوان انتهك سيادة البلاد.

وتعد العقوبات رمزية، إذ تم تعليق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والصين، منذ حملة جيش التحرير الشعبي على احتجاجات قادها طلاب موالون للديمقراطية في بكين ومدن أخرى عام 1989.

ويخضع للعقوبات أيضاً مختبر دمج نظام صواريخ لوكهيد مارتن، ومختبرات التكنولوجيا المتطورة للوكهيد مارتن، ومشروعات لوكهيد مارتن.