من كوريا الشمالية.. بوتين: روسيا تحارب الهيمنة الأميركية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله، اليوم، إن روسيا تحارب "سياسة الهيمنة والإمبريالية" التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود.

جاء هذا في مستهل حديث بوتين ضمن المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونغ يانغ.

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وصل بوتين إلى بيونغ يانغ واستقبله في المطار كيم جونغ أون.

وبدأت في قصر "كومسوسان" في بيونغ يانغ، مباحثات بوتين وكيم جونغ أون بمشاركة وفدي الدولتين.