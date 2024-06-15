أوكرانيا توقف شخصاً بتهمة التخابر مع روسيا

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها أوقفت مسؤولاً في منطقة خميلنيتسكي (غرب)، لاتهامه بإعطاء معلومات عسكرية حساسة للاستخبارات الروسية. وفتح المدّعون العامون في أوكرانيا آلاف القضايا الجنائية بتهمة التخابر، منذ الحرب الروسية في فبراير 2022.

وقال جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو)، في بيان، إن المسؤول كان يعمل في مجلس المدينة الإقليمي ونقل إلى روسيا معلومات عن انتشار القوات. وأضاف الجهاز أن روسيا «خططت لاستخدام هذه المعلومات للتحضير لضربات صاروخية، وكذلك لهجمات تخريبية محتملة».

وتابع الجهاز أنه موقوف حالياً، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الخيانة، من دون ذكر اسمه.