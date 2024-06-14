مقتل سيدتين وإصابة 19 آخرين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أدت غارة إسرائيلية على مبنى من 3 طوابق في محيط بلدتي جناتا ودير قانون النهر، في قضاء صور، إلى مقتل سيدتين وإصابة 19 آخرين من النساء والأطفال، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن القتيلتين بينهما مسعفة في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها مقربة من "حزب الله" ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف كان عملية اغتيال.

وأكدت المصادر أن الإصابات والضحايا من المدنيين، وأن عمليات البحث لا تزال جارية تحت الأنقاض.