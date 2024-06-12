رفع حظر الأسلحة والتدريب عن «فوج آزوف»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة رفعت القيود المفروضة على نقل الأسلحة الأميركية وتوفير التدريب لوحدة عسكرية أوكرانية رفيعة المستوى ذات ماضٍ مُريب.

من شأن هذه الخطوة أن تساعد «فوج آزوف»، وهو من بين الوحدات القتالية الأكثر فاعلية وشعبية في أوكرانيا على تجاوز سمعته كحركة يمينية متطرفة، وهو تصور يحاول قادته تبديده باعتباره دعاية روسية.

وتم استيعاب الوحدة في الحرس الوطني الأوكراني باعتباره لواء القوات الخاصة الـ12.

وتحظر القوانين الأميركية توفير المعدات والتدريب للوحدات العسكرية الأجنبية أو الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.