"للمرة الأولى".. أوكرانيا تعلن استهداف مقاتلة "سو-57" في قاعدة داخل روسيا

قالت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية، اليوم، إن قوات أوكرانية أصابت، للمرة الأولى، طائرة من أحدث جيل للمقاتلات الروسية سوخوي (سو-57) في قاعدة جوية داخل روسيا، وعرضت صورا التقطتها بأقمار اصطناعية قالت إنها تؤكد الضربة.

ولم تحدد الوكالة في منشور على منصة "تيليغرام" كيفية استهداف الطائرة الروسية أو وحدة الجيش الأوكراني التي نفذت الضربة.

وقال مدون عسكري روسي شهير مؤيد للحرب يطلق على نفسه اسم "فايتر بومبر" ويركز على العمليات الجوية إن التقرير عن استهداف الطائرة المقاتلة صحيح وأنها تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.

وأضافت المخابرات الدفاعية أن الطائرة كانت متوقفة في مطار يبعد 589 كيلومترا عن الخطوط الأمامية في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ فبراير 2022. وينفذ الطرفان ضربات منتظمة على بعد مئات الكيلومترات داخل أراضي الجانب الآخر بالصواريخ والطائرات المسيرة.