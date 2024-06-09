هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب جنوب تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر وقعت اليوم في منطقة جوكسون بمحافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وأشارت إلى أن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات.

وأوضحت "آفاد" أن الهزة الأرضية أثارت قلق السكان المحليين، حيث شعر بها العديد من الأشخاص في المناطق المجاورة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية جسيمة أو إصابات بشرية، إلا أن الفرق المختصة بدأت التحقق من الوضع وتقييم الأضرار المحتملة.