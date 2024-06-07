بنغلادش تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم.. والعيد الثلاثاء

أعلنت بنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الجمعة 07 يونيو 2024م بسبب الجو الغائم كليا، وعليه أعلنت أن غدا السبت هو المتمم، وأن يوم الأحد 09 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء 18 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

وعلى ذلك فإن عيد الأضحى هذا العام سيكون في ثلاثة أيام مختلفة، وهي:

يوم الأحد 16 يونيو في العديد من دول العالم الإسلامي.

يوم الإثنين 17 يونيو في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وسلطنة عمان، ومن المتوقع أن تعلن مثل ذلك بعد قليل كل من باكستان وإيران والمغرب وموريتانيا، وبعض الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.