ترفيع ولي العهد الأردني إلى رتبة رائد

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم، في حسابه على منصة "إكس"، عن ترفيع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأردني تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في عام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي.