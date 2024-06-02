لندن تقيل سفيرها في المكسيك لأنه أشهر سلاحاً

أكدت الحكومة البريطانية أنها اتخذت «إجراء مناسباً» بحق سفيرها في المكسيك جون بنجامين، في أعقاب تقارير صحافية عن إقالته من منصبه بعدما أشهر سلاحاً داخل سيارة يستقلها موظفون في السفارة.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة لم تكشف هوياتهم، أن «بنجامين أقيل من منصبه سفيراً بعيد الحادثة في أبريل».

وأوضحت أن الحادثة وقعت أثناء زيارة عمل للسفير إلى شمال غرب المكسيك، حيث تنشط العصابات المرتبطة بالمخدرات، لافتة إلى أن المسؤولين الأجانب يتنقلون غالباً برفقة حراس شخصيين، لدى زيارتهم مناطق خطرة في البلاد.