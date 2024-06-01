تلسكوب «جيمس ويب» يكتشف أبعد مجرة

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الخميس، أن تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي اكتشف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق، محققاً رقماً قياسياً جديداً.

وأوضحت «ناسا» أن هذه المجرة التي تشكلت بعد نحو 290 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، تتميز بخصائص لها «تأثير كبير» في فهمنا لعصور الكون المبكرة. والمجرة التي أُطلقت عليها تسمية JADES-GS-z14-0، ليست «من أنواع المجرات التي توقعتها النماذج النظرية وعمليات المحاكاة الحاسوبية في الكون الناشئ جداً»، وفق ما قال الباحثان المشاركان في هذا الاكتشاف ستيفانو كارنياني، وكيفن هينلاين، في بيان.

وفي علم الفلك، يعني الرصد البعيد العودة بالزمن إلى الوراء.