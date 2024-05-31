ترامب سيتحدث من برجه في نيويورك بعد إدانته بقضية جنائية

يتحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة من برجه في مانهاتن غداة إصدار هيئة محلفين في نيويورك قراراً تاريخياً بإدانته بتّهم جنائية في خطوة غير مسبوقة بحق رئيس أميركي سابق تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك أصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيساً.

وفور صدور الحكم، سارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة "مزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عاراً" لأنّه "رجل بريء"، ومؤكّداً بنبرة ملؤها التحدّي أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وحاول ترامب تسخير هذه الإدانة في صالحه، إذ صوّر نفسه على صفحته الإلكترونية الخاصة بجمع التبرّعات، على أنّه "سجين سياسي".

ويؤكّد ترامب براءته من كلّ التهم الموجّهة إليه، معتبراً كل الملاحقات القضائية الجارية بحقّه حملة "اضطهاد" سياسي يقف خلفها خصومه الديموقراطيون.

ويعقد ترامب مؤتمراً صحافياً الجمعة في الساعة 11.00 (15.00 ت غ) من برجه الواقع في مانهاتن.

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر".

أمّا الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أمضي الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يُدلِ من ناحيته بأيّ تعليق.

واعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس بايدن أنّ هذا الحُكم دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".