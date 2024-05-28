ترامب يصف اختتام مرافعات محاكمته بـ"اليوم الخطير بالنسبة لأميركا"

هاجم دونالد ترامب الثلاثاء المنظومة القضائية الأميركية لدى دخوله المحكمة لحضور المرافعات الختامية في محاكمته المرتبطة بالاشتباه بدفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وقال للصحافيين "إنه يوم قاتم في أميركا. لدينا قضية مزيّفة في المحكمة ما كان ينبغي أن تُرفع إطلاقا.. سنرى كيف تسير الأمور. إنه يوم خطير جدا بالنسبة لأميركا. إنه يوم حزين جدا".