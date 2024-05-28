المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني: هجمات إسرائيل على رفح مجزرة

وصف نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني اليوم الثلاثاء الهجمات الإسرائيلية الجديدة على رفح بأنها مجزرة ودعا إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على المدينة.

وتواصل إسرائيل هجومها على الرغم من حكم صادر عن المحكمة يوم الجمعة يأمرها بوقفه، قائلة إن حكم المحكمة يمنحها مساحة ما من التحركات العسكرية في رفح.

وكررت المحكمة أيضا دعواتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.